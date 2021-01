Duitse inflatie loopt onverwacht hard op

WIESBADEN (ANP) - De Duitse inflatie is deze maand veel harder opgelopen dan waar kenners rekening mee hadden gehouden. Volgens het Duitse statistiekbureau werd het leven deze maand in doorsnee met 1,6 procent duurder op jaarbasis, waar rekening gehouden werd met een stijging van 0,5 procent.

Als reden voor de oplopende inflatie wordt onder meer op de stijging van het minimumloon gewezen. Daarnaast zou het terugdraaien van de lagere btw-tarieven van vorig jaar ervoor gezorgd hebben dat de geldontwaarding een vlucht nam.

Volgens kenners is het mede door het positieve effect van de btw-wijzigingen moeilijk om te bepalen wat het drukkende effect van de lockdownmaatregelen is geweest op de inflatie. ING-econoom Carsten Brzeski wijst erop dat dit het begin markeert van een periode van hoger dan gemiddelde inflatie in Duitsland, wat de grootste economie van de eurozone is.

Hogere energieprijzen

Na de zomer zou de inflatie in Duitsland boven de door de Europese Centrale Bank beoogde 2 procent kunnen uitkomen. Dat noopt de centrale bank mogelijk tot andersoortige ingrepen. Nu is het beleid er vooral op gericht om de inflatie aan te jagen.

Het volledige effect van de hogere energieprijzen ten opzichte van vorig jaar zal in de komende maanden zichtbaar worden. Ook zal het volledige basiseffect van de teruggedraaide btw pas na de zomer in de inflatiecijfers tot uiting komen. Dat de prijzen van kleren duurder uitvielen is volgens ING het gevolg van de winkelsluitingen. Daarmee worden de fictieve prijzen nu vergeleken met de winteruitverkoop prijzen van een jaar eerder.