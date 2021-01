Economie VS toonde in vierde kwartaal verder herstel

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar verder herstel getoond. Volgens een eerste raming door de Amerikaanse overheid nam de omvang van de grootste economie ter wereld voor de tweede periode op rij toe, maar de groei was wel een tikkeltje zwakker dan alom was verwacht.

Het bruto binnenlands product (bbp) dikte met 4 procent aan, terwijl economen in doorsnee op een toename van 4,2 procent hadden gerekend. In het voorgaande kwartaal was nog sprake van de sterkste groei ooit gemeten, met een plus van 33,4 procent. De forse opleving uit de zomer volgde op de enorme neergang in de eerste maanden van de coronacrisis.

De Amerikaanse cijfers kunnen niet zomaar worden vergeleken met economische cijfers uit bijvoorbeeld Europa. Dat komt omdat de economische groei- of krimpcijfers in de VS bekend worden gemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.