Bewering over groen product vaak vals of misleidend

BRUSSEL (ANP) - Cosmetica, kleding en huishoudelijke apparaten die op het internet als "groene" producten worden aangeboden zijn dat in veel gevallen niet of de claim kan onvoldoende worden bewezen. Bij het doorlichten van 344 "groene claims" door de Europese Commissie en nationale autoriteiten in de EU was de groene bewering bij 145 producten (42 procent) vals of misleidend, zegt het dagelijks EU-bestuur.

EU-commissaris Didier Reynders (Justitie): "Steeds meer mensen willen een groen leven leiden, en ik juich bedrijven toe die zich inzetten voor milieuvriendelijke producten of diensten. Maar er zijn gewetenloze handelaars die consumenten voor de gek houden met vage, valse of overdreven beweringen." Dat wordt groenwassen genoemd.

Veel 'groene' producten worden aangeprezen onder algemene benamingen als ecovriendelijk, milieubewust of duurzaam, aldus de commissie. In meer dan de helft van de onderzochte gevallen gaven de aanbieders onvoldoende informatie of bewijsmateriaal zodat de consument de claim kan natrekken. Het was voor het eerst dat het zogenoemde groenwassen door onlinebedrijven onder de loep werd genomen en er wordt daartegen actie ondernomen.