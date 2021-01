Vakbond FNV wil minister van bouwen, wonen en klimaat

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV vindt dat Nederland een minister van bouwen, wonen en klimaat nodig heeft. Alleen op die manier zou de 'wooncrisis' opgelost kunnen worden. "Wat ontbreekt, is regie. Nu is iedereen bezig op zijn eigen vierkante kilometer, terwijl dit een landelijk probleem is. We hebben betaalbare woningen nodig in de grote steden, zodat de verpleegkundige en de leraar daar ook kunnen wonen", zegt Janna Mud, FNV-sectorhoofd op het gebied van bouw en wonen.

Op de woningmarkt is nu al een hele tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

Kenners roepen al langer dat er eigenlijk veel meer huizen bijgebouwd moeten worden. Ook als het gaat om het verduurzamen van gebouwen is er nog veel werk te doen. Daarnaast vraagt FNV zelf al langer aandacht voor het grote tekort aan arbeidskrachten in de bouw.

"De vraag is wie al die woningen gaat bouwen de komende jaren", geeft Mud aan. "Door de vorige crisis zijn duizenden werknemers uit de bouwsector vertrokken of ontslagen. Daarom kunnen we, zelfs al voordat de coronacrisis uitbrak, de werknemers niet aanslepen. Die situatie is nog niet veranderd. We hebben jongeren nodig."