Corona drukt ook in Nederland omzet van McDonald's

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Fastfoodketen McDonald's heeft het afgelopen jaar in Nederland flink last gehad van de coronacrisis. De omzet daalde met ruim 13 procent naar 841 miljoen euro in 2020. Een jaar eerder was de omzet nog 970 miljoen euro. Door de lockdowns en de sluiting van restaurants daalde het aantal bezoeken met een kwart.

Wel verdubbelde het concern het aantal restaurants dat bezorging aanbiedt, van 50 naar 100. Daarmee groeide ook de omzet en de bijbehorende bestellingen, laat een woordvoerder weten. De Big Mac is nog altijd de "onbetwiste" nummer een, de kipnuggets zijn het tweede best bestelde item. Ook breidde McDonald's de bezorging uit door naast maaltijdbezorger Uber Eats samen te werken met Thuisbezorgd.nl.

McDonald's Nederland speelt verder in op de naar eigen zeggen toenemende behoefte van consumenten aan vegetarische varianten. Zo introduceerde de keten eerder al de vega-versie van de McChicken en de McKroket. In 2022 wil het bedrijf in Nederland dat de ene helft van de producten bestaat uit rundvlees en de andere helft uit kip en vegetarisch. "We zitten al bijna op die doelstelling", aldus een woordvoerder. Dit jaar wil het concern met andere vega-varianten komen.

Plantaardige producten

Wereldwijd zet het bedrijf verder in op de plantaardige trend. In Canada zijn al testen met burgers van vleesvervanger Beyond Meat gedaan. In een tiental landen start het dit jaar met plantaardige producten. Naar verwachting komt de plantaardige burger dit najaar naar Nederland.

In thuisland Amerika verkocht de keten het afgelopen jaar meer. De vergelijkbare verkopen, waarbij alleen naar vestigingen wordt gekeken die een jaar eerder ook al open waren, stegen in het vierde kwartaal met 5,5 procent. Internationaal had het bedrijf last van de coronacrisis, waardoor restaurants geheel of gedeeltelijk moesten sluiten. Ondanks aantrekkende verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Australië, daalden wereldwijd de vergelijkbare verkopen in het slotkwartaal van 2020 met 1,3 procent. De omzet ging ruim 2 procent omlaag tot 5,3 miljard dollar en onder de streep bleef daar 1,4 miljard dollar van over. Dat was ruim 12 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2019.

Loyaliteitsprogramma

De maatregelen blijven in sommige landen problemen geven. Volgens McDonald's geldt dat "in de meeste belangrijke markten buiten de VS". Daarbij gaat het met name om landen waar weinig drive-thru-restaurants zijn. In de VS kon McDonald's zijn hamburgers, frietjes en milkshakes onder meer blijven verkopen vanwege de 'contactloze' verkoop via de drive-thru's.

Daarnaast zet McDonald's in steeds meer landen in op technologie en bezorging van zijn fastfood. Ook heeft het bedrijf door middel van aanbiedingen in zijn app geprobeerd om klanten te trekken. Dit jaar wil McDonald's een eigen loyaliteitsprogramma introduceren, maar details daarover ontbreken nog.