Winsten techaandelen stuwen waarde Noors staatsfonds

OSLO (ANP/BLOOMBERG) - De recente opmars van techaandelen betekent goed nieuws voor het Noorse staatsinvesteringsfonds. De beleggingen en investeringen van het fonds werden vorig jaar 123 miljard dollar meer waard, ondanks een haperend begin in de eerste maanden. Al met al was sprake van het op één na beste resultaat voor 's werelds grootste investeringsfonds in de afgelopen twintig jaar.

De aandelenportefeuille van het 1,3 biljoen dollar grote staatsfonds boekte vorig jaar een rendement van 12 procent. Techaandelen alleen al waren daarbij goed voor een gewin van 42 procent. Met name beleggingen in Apple en Amazon rendeerden. Samen met investeringen in TSMC, Tesla, Microsoft en Google-moeder Alphabet waren die belangen goed voor een rendement van 30 miljard dollar. Daarnaast waren obligaties goed voor een resultaat van 7,5 procent.

Topman Nicolai Tangen van het Noorse fonds legt uit dat er een enorme run was op techaandelen als gevolg van de coronamaatregelen. Die resulteerden in een grote vraag naar producten voor thuiswerk en -onderwijs. Verder was er een grote vraag naar online-entertainment en werd er ook volop geshopt online.

Britse aandelen behoorden tot de slechtste beleggingen. Hierop werd 8 miljard dollar verlies geleden. Daarnaast verloor het fonds 10 miljard dollar op zijn olie- en gasbelangen.

Het Noorse fonds werd in de jaren negentig opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen. Het idee was om te voorkomen dat de binnenlandse economie oververhit zou raken. Het Noorse staatsfonds heeft belangen in circa 9000 bedrijven en bezit ongeveer 1,5 procent van de aandelen wereldwijd.

Voor het fonds zelf was het jaar 2020 uiterst bewogen. Zo was er veel te doen over de aanstelling van Tangen, mede omdat hij het door hem opgerichte hedgefonds in eerste instantie niet had afgestoten. Daardoor kon belangenverstrengeling ontstaan. De Noorse regering onttrok vorig jaar een recordbedrag van 34 miljard dollar aan het fonds om de pandemie te bestrijden. Daardoor werd het fonds gedwongen om een deel van obligaties te gelde te maken omdat het niet voldoende geld in kas had.