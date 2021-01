Bezorgdheid over economisch herstel drukt op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag opnieuw omlaag, na de zware koersverliezen een dag eerder. De zorgen over het economische herstel laaiden weer op na een waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De centrale bankier verklaarde dat het herstel aan het afzwakken is door de toename van de coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. Ook zijn de economische vooruitzichten volgens Powell nog altijd erg onzeker door de pandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de min op 640,75 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder al 1,6 procent. De MidKap verloor 0,6 procent tot 950,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,1 procent.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zakten op het Damrak tot 2,1 procent, ondanks sterke resultaten van Apple. De Amerikaanse iPhone-maker behaalde voor het eerst een omzet van meer dan 100 miljard dollar in één kwartaal. In Parijs dikte STMicroelectronics wel 5,5 procent aan. De Europese chipmaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. Wel voorziet het bedrijf een omzetdaling in het eerste kwartaal.

Uitzender Randstad sloot de rij in de AEX met een min van 3,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield zakte 2,6 procent. Het winkelvastgoedfonds won een dag eerder nog bijna 20 procent door optimisme over een herstel in de sector. Staalmaker ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een plus van 1,5 procent.

Signify schrapt honderden banen

In de MidKap won Signify 0,5 procent. Het verlichtingsbedrijf, dat vrijdag met resultaten komt, schrapt wereldwijd ruim 700 banen, waarvan 250 in Nederland. Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de onrust op de markten en klom 2,4 procent.

Sligro daalde 0,2 procent. Het groothandelsbedrijf leed in 2020 een verlies van 70 miljoen euro door de coronamaatregelen. Chipleverancier RoodMicrotec kelderde 8 procent na tegenvallende jaarcijfers. SnowWorld zakte 4,7 procent. De uitbater van skihallen wordt hard geraakt door de coronacrisis. Door de lockdown zijn de indoorskihallen al weken dicht.

In Londen steeg de Britse drankenproducent Diageo 4,5 procent dankzij meevallende resultaten. Luchtvaartmaatschappij easyJet daalde 0,6 procent. De Britse budgetvlieger vervoerde afgelopen kwartaal 87 procent minder passagiers door de lockdowns en reisbeperkingen.

De euro was 1,2109 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 52,78 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 55,84 dollar per vat.