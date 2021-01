UWV hoeft startende ondernemer niet alsnog coronasteun te geven

DEN HAAG (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV hoeft een ondernemer die vlak voor de coronapandemie is gestart niet alsnog een voorschot te geven op de loonkosten. De zogeheten NOW-regeling heeft een algemeen karakter en er kan niet steeds maatwerk worden geboden, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op dit gebied.

In de uitspraak gaat het om een ondernemer die in februari vorig jaar een restaurant startte. Als gevolg van de coronamaatregelen moest ze een maand later sluiten. Zij deed een beroep op de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) maar kreeg geen voorschot omdat er geen loon was betaald in voorgaande maanden. Dat was een voorwaarde voor de noodsteun. Ze stapte naar de rechter maar kreeg geen gelijk en ging in beroep bij de CRvB.

Volgens de hoogste rechter heeft het kabinet onderkend dat de steunmaatregelen een algemeen karakter hebben en zijn regelingen gaandeweg een aantal keer aangepast. Het doel was en is om op zo kort mogelijke termijn met financiële steun zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden om werkgelegenheid te behouden. Maar, zo oordeelt de CRvB, "de NOW heeft niet als doel een alomvattende regeling te bieden om alle bedrijven te redden".

Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak.