'Rabobank mede schuldig aan problemen in landbouw'

Het is lastig om de klok terug te draaien in Nederland, zeker als het te snel gaat.

Biologisch boeren is goed maar dan kost het meer grond om hetzelfde op te brengen.

Waar hebben nog veel grond in Nederland?

De boosdoener is toename van bevolking. Ondanks alles is er toename en dus ook toename van bebouwing. Daardoor meer energieverbruik, mensen willen koelkast, auto en verwarming.

Stop 2 muizen in een klein hok en ze verdragen elkaar nog. Stop je 10 muizen in dat hok en ze vreten elkaar op. Er zijn door minder natuur nu al excessen. Hoe wil men vlinders of bijen hebben als er geen bloemen of bossen zijn overgebleven. Men laat ook de steenmarter of loslopende poezen gewoon hun gang gaan. Deze moeten eten en vreten alles op en vermenigvuldigen zich. Wolven passen ook niet in Nederland.

Maar de grootste boosdoener is toename van bevolking. Dit geldt ook voor de hele wereld.

Twee kinderen genoeg en dat beleid ook exporteren. Had China niet aan geboortebeperking gedaan dan was het resultaat desastreus.

Teveel kinderen die dan onvoldoende educatie kunnen krijgen en rijp zijn voor onlusten of een of ander hersenspoeling. Politiek had de visie voor lange termijn allang moeten uitstippelen en proberen consequent dit te handhaven .Rabobank is alleen mede financier.