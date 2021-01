AEX zakt verder weg door zorgen over herstel economie

Het spel is op de wagen. Langzamerhand en steeds meer zal de enorme schade zichtbaar worden in de economie. Door te lang lockdowns kraakt het in de horeca, detailhandel, evenementen business, reiswereld, uitzendbranche en ZZP-ers (en moet ik nog even doorgaan) enorm. Steeds meer ondernemers in mijn vriendenkringen zien de bodem van de persoonlijke schatkist in zicht komen. Heel veel mensen denken dat de overheid alles vergoed alleen dat is bij lange na niet zo. Circa 30/35% moeten ze zelf iedere maand bijleggen en dan is op enig moment je vermogen er doorheen. En de banken springen niet meer in. Het aantal defaults op door de staat gegarandeerde leningen loopt op. Ik zie geen andere alternatief dan dat ze zeer binnenkort de boel weer open gooien.