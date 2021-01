AEX zakt verder weg door zorgen over herstel economie

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs zakte donderdag verder weg, na de zware verliesbeurt een dag eerder. De verkoopgolf op Wall Street, waar de S&P 500-index de winst voor dit jaar zag verdampen, zette door op de Europese markten. De zorgen over het herstel van de coronacrisis laaiden weer op nadat de Amerikaanse centralebankbaas Jerome Powell liet weten dat de economische vooruitzichten erg onzeker zijn.

Powell waarschuwde woensdag bij het rentebesluit in de Verenigde Staten dat het economisch herstel van de coronacrisis aan het afzwakken is door het stijgende aantal besmettingen en nieuwe lockdowns. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan en hangt het herstel af van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de voortgang van de vaccinatieprogramma's.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent lager op 639,06 punten. De hoofdindex raakte een dag eerder al 1,6 procent kwijt. De MidKap daalde 1,2 procent tot 944,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.

Op het Damrak zakten de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi tot 4,3 procent, ondanks sterke resultaten van Apple. Het Amerikaanse technologieconcern behaalde voor het eerst een omzet van meer dan 100 miljard dollar in één kwartaal dankzij sterke verkopen van de nieuwe iPhone-modellen. In Parijs daalde STMicroelectronics 0,8 procent. De Europese chipmaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht, maar voorziet voor het eerste kwartaal een daling van de omzet.

Verlies Unibail

Unibail-Rodamco-Westfield behoorde tot de staartgroep in de AEX, met een min van dik 2 procent. Het winkelvastgoedfonds won een dag eerder bijna 20 procent door optimisme over een herstel in de sector.

Sligro klom 1,6 procent. Het groothandelsbedrijf leed in 2020 een verlies van 70 miljoen euro door de coronamaatregelen. Voor dit jaar rekent topman Koen Slippens op een stapsgewijs herstel. Volgens Slippens kan dit snel gaan op het moment dat de horeca weer open mag. Chipleverancier RoodMicrotec kelderde 9 procent na tegenvallende jaarcijfers.

SnowWorld daalde 0,8 procent. De uitbater van skihallen wordt hard geraakt door de coronacrisis. Door de lockdown zijn de indoorskihallen al weken dicht. Het bedrijf voert gesprekken met banken over vrijstellingen van zijn betalingsverplichtingen.

De euro was 1,2104 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 52,53 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 55,53 dollar per vat.