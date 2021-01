Passagiersstroom prijsvechter easyJet droogt op door corona

LONDEN (ANP) - De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in de laatste kwartaal van 2020, het eerste van zijn boekjaar, fors minder passagiers verwelkomd. Door virusvrees, lockdownmaatregelen en reisbeperkingen droogde de passagiersstroom met 87 procent op. Dat werkte logischerwijs ook door op de omzet van de onderneming.

In de drie maanden tot 1 januari meldde easyJet 88 procent lagere groepsinkomsten van in totaal 165 miljoen pond (186 miljoen euro). Daarbij benadrukte het bedrijf dat voortgang is gemaakt met het verder verlagen van kosten. Momenteel verliest de maatschappij zo'n 40 miljoen pond per week als alle vliegtuigen noodgedwongen aan de grond moeten blijven. In de loop van de crisis heeft easyJet de kosten flink omlaaggebracht. Daarbij verzekerde het bedrijf zich eerder al van een leningsfaciliteit van 1,4 miljard pond.

De financiële prestaties van easyJet in het eerste kwartaal waren in lijn met de eigen verwachtingen, ondanks de aanscherping van de coronaregels. De aanhoudende onzekerheid over toekomstige versoepelingen maakt reizigers momenteel voorzichtig met het doen van boekingen. Op het moment dat maatregelen worden teruggeschroefd, verwacht easyJet een grote vraag naar vliegtickets. De maatschappij is doorgaans een van de grootste gebruikers van Schiphol.

In het lopende kwartaal verwacht easyJet niet meer dan 10 procent van de capaciteit van een jaar eerder te vliegen. Maar de maatschappij staat naar eigen zeggen gereed om snel op te schalen, op het moment dat de vraag aantrekt. EasyJet geeft vanwege de onzekerheden geen financiële prognoses voor het lopende boekjaar.

Verder meldt easyJet goed voorbereid te zijn geweest op de brexit. Volgens de maatschappij waren er geen operationele problemen nadat de Britten de interne Europese markt hadden verlaten.