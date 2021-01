Toyota onttroont Volkswagen als grootste autobouwer ter wereld

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen is afgelopen jaar onttroond als grootste verkoper van auto's ter wereld. De Japanse rivaal Toyota wist net iets meer auto's aan de man te brengen dan het Duitse autoconcern. Daardoor weet Toyota voor het eerst in vijf jaar de koppositie in de autowereld weer in handen te krijgen.

Volkswagen verkocht wereldwijd ruim 9,3 miljoen wagens. Toyota kwam uit op dik 9,5 miljoen exemplaren, inclusief cijfers van dochters Daihatsu Motor en Hino Motors.

Vergeleken met eerdere jaren steken de cijfers wel schraal af. De auto-industrie kreeg door de coronapandemie een grote klap. Doordat fabrieken in het voorjaar tijdelijk stillagen werden er minder auto's afgeleverd en veel dealers sloten tijdelijk de deuren, waardoor de verkoopcijfers kelderden.

Mogelijk heeft Toyota ervan geprofiteerd dat de coronamaatregelen in thuismarkt Japan minder heftig uitpakten voor de autoverkopen dan in bijvoorbeeld Europa, waar Volkswagen zijn thuisbasis heeft. Toyota is vergeleken met de Duitsers ook een grotere speler in de Verenigde Staten. Hoewel het virus in dat land al lang flink huishoudt en grote schade heeft aangericht, waren de lockdownbeperkingen daar afgelopen jaar minder streng.