Fors hogere winst Samsung valt toch tegen

SEOUL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Elektronicaconcern Samsung heeft de winst met ruim een kwart verhoogd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf profiteerde vooral van extra vraag naar zaken als computers en andere dingen waar Samsung chips voor levert, vanwege het massale thuiswerken door de coronacrisis. Toch viel de winststijging veel volgers van het bedrijf tegen. Onder meer hogere marketingkosten en de dure Zuid-Koreaanse won zaten Samsung dwars.

Ook voor de lopende periode gaf de onderneming aan de nodige tegenwind te verwachten, onder meer vanwege de zwakkere markt voor geheugenchips en beeldschermen. Juist het onderdeel dat die chips maakt was de afgelopen tijd de winstgevendste tak van Samsung.

Samsung had eerder al voorlopige resultaten bekendgemaakt. Daarbij werd ook duidelijk dat het bedrijf met zijn mobieletelefoontak last had van toegenomen concurrentie. De komst van nieuwe iPhones met 5G, maar ook een aanval van Chinese telefoonmakers die zowel in het topsegment als in de middenklasse de strijd met Samsung aangingen, zorgden voor mindere verkopen.

De nettowinst van Samsung kwam uit op een kleine 6,5 biljoen won. Dat is omgerekend zo'n 4,8 miljard euro. Analisten hadden op een resultaat van 7,3 biljoen won gerekend, waardoor de aandelen van Samsung lager werden gezet.

Samsung geeft aan te blijven investeren, onder meer in nieuwe chipfabrieken. Het Koreaanse bedrijf gaat naar verwachting een deel van de chips voor Intel produceren, waar de twee bedrijven al geruime tijd over praten. Samsung maakt al chips voor Nvidia. In de chipsector is er momenteel sprake van een capaciteitstekort