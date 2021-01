'Damrak verder omlaag door zorgen economisch herstel'

Waarom laten mensen Ahold Delhaize (wederom) liggen? Ahold Delhaize opent op 17 februari a.s. de boeken en mijn verwachting is (ik geef geen enkele garantie) dat de cijfers weer ongekend goed zijn. Het is een mooi bedrijf. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft Ahold Delhaize zeer veel supermarkten (onder een andere naam) in het pakket.