'Damrak verder omlaag door zorgen economisch herstel'

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag naar verwachting lager. Ook de andere Europese beurzen lijken verder weg te zakken na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerken de verkoopgolf op Wall Street, waar de S&P 500-index de winst voor dit jaar weer zag verdampen. De zorgen over het herstel van de coronacrisis laaiden weer op nadat de Amerikaanse centralebankbaas Jerome Powell liet weten dat de economische vooruitzichten erg onzeker zijn.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) hield woensdag zoals verwacht de rente en het opkoopprogramma voor obligaties, ter ondersteuning van de economie, ongewijzigd. Powell verklaarde wel dat het herstel in de Verenigde Staten aan het afzwakken is door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns. De centrale bank herhaalde alle middelen te zullen gebruiken om de economie te steunen. Het tempo van het herstel hangt volgens Powell echter voor een groot deel af van de ontwikkelingen rond het virus en de vaccinatieprogramma's.

Aan het bedrijvenfront staan de Europese leveranciers van Apple in de schijnwerpers. Het Amerikaanse technologieconcern behaalde voor het eerst een omzet van meer dan 100 miljard dollar in één kwartaal. Apple profiteerde van sterke verkopen van de nieuwe iPhone-modellen in de feestdagenperiode. Op de beurzen in Azië lieten de Aziatische toeleveranciers van Apple donderdag een gemengd beeld zien ondanks de sterke resultaten van de iPhone-maker.

Cijfers Sligro

Op het Damrak kwam Sligro met jaarcijfers. Het groothandelsbedrijf heeft het crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van 70 miljoen euro. Volgens topman Koen Slippens worden de afzetmarkten van Sligro geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Ook het nieuwe jaar zal volgens Slippens nog voor een belangrijk deel gedomineerd worden door de gevolgen van het coronavirus.

In Parijs gaat de aandacht uit naar STMicroelectronics. De Europese chipmaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf liet eerder al weten dat de kwartaalcijfers hoger zouden uitvallen. Voor het eerste kwartaal voorziet de onderneming een daling van de omzet ten opzichte van het vierde kwartaal.

De Europese beurzen sloten woensdag flink in het rood. De AEX-index zakte 1,6 procent tot 647,92 punten en de MidKap verloor 1,7 procent tot 955,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 1,7 procent kwijt. Ook Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent lager op 30.303,17 punten. De brede S&P 500 zakte 2,6 procent en techbeurs Nasdaq daalde 2,8 procent.

De euro was 1,2103 dollar waard, tegenover 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 52,49 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 55,44 dollar per vat.