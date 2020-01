Online webwinkels maken winst omdat zij geen huur voor een pand hoeven te betalen .Hebben ook veel minder personeel. Maar kleine winkelcentra gaan volledig kapot door deze webwinkels. Niet eens zulke kleine steden, zoals Hengelo(o) hebben al bijna lege winkelstraten. Erg ongezellig allemaal.

Winkelcentra zouden moeten centreren en 1 uitgaanscentrum maken waar mensen iets kunnen beleven zoals eetgelegenheden, kapperzaken, fitnesscentra etc. Omdat hier mensen wat beleven en de electriciteit, verwarming, personeel etc bekostigd moet worden, zouden deze centra entree heffing mogen invoeren. Weliswaar laag, maar toch.

En webwinkels zouden hogere belastingen moeten afdragen. Ze zorgenvoor minder werkgelegenheid. In ieder geval deze ongelijke strijd weer gelijk maken. Anders zijn kleine winkelcentra ten dode opgeschreven en moeten mensen ver reizen om naar een dergelijk centrum te gaan. De grote worden groter en de kleine verdwijnt.