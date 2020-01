Lagere omzet en winst voor internethandelaar eBay

Gepubliceerd op | Views: 350

SAN JOSE (AFN) - De Amerikaanse internethandelaar eBay is in het vierde kwartaal van vorig jaar op een lagere omzet en winst uitgekomen dan een jaar eerder. Dat liet eBay dinsdag weten na het sluiten van de aandelenbeurzen in New York.

De omzet ging op jaarbasis met 2 procent omlaag tot 2,8 miljard dollar, als gevolg van een afgenomen handelsvolume bij het bedrijf. De nettowinst daalde naar 661 miljoen dollar van 670 miljoen dollar een jaar eerder. Over heel 2019 zag eBay de omzet met 1 procent groeien naar 10,8 miljard dollar en werd een nettowinst behaald van 2,4 miljard dollar.