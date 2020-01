Gepubliceerd op | Views: 1.036

CUPERTINO (AFN) - De Amerikaanse technologiegigant Apple heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten in de boeken gezet, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. Dat maakte Apple nabeurs op Wall Street bekend. De cijfers en vooruitzichten waren beter dan analisten hadden verwacht.

De omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 9 procent tot 91,8 miljard dollar. Ook met de Apple Watch, AirPods en diensten als Apple TV+ deed het bedrijf uit het Californische Cupertino goede zaken. De nettowinst bedroeg ruim 22,2 miljard dollar tegen 20 miljard dollar een jaar eerder. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de records die Apple heeft geboekt. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Apple denkt dat de omzet in het lopende kwartaal zal uitkomen op 63 miljard tot 67 miljard dollar. Financieel directeur Luca Maestri zei dat deze prognose ongewoon breed is en dat dit te maken heeft met de mogelijke gevolgen van het coronavirus op de verkopen en de toeleveringsketen van het bedrijf. Apple laat veel van zijn producten assembleren in China en elders in Azië.

Op Wall Street viel het bericht van Apple in goede aarde bij beleggers, want in de handel nabeurs gaat het aandeel behoorlijk omhoog. De beurskoers van het aandeel Apple is vorig jaar meer dan verdubbeld.