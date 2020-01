Wall Street veert op na koersval

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag duidelijk in het groen. Daarmee werd herstel getoond na de fikse koersverliezen op maandag toen zorgen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zwaar drukten op het sentiment onder beleggers op Wall Street. De blik is nu voor een groot deel gericht op kwartaal- en jaarcijfers van een flink aantal grote bedrijven.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,7 procent hoger op 28.749 punten. De brede S&P 500 klom 1 procent tot 3276 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 9261 punten.

De luchtvaartsector wist wat te herstellen van de recente dalingen vanwege het coronavirus, met winsten voor maatschappijen als Delta Air Lines en American Airlines tot 2,5 procent.

Industrieconcern 3M kwam met resultaten. In de laatste drie maanden van vorig jaar boekte de maker van bijvoorbeeld Post-Its en plakband een lagere winst dan kenners hadden verwacht. Het aandeel 3M ging 5,4 procent onderuit. Industrieconglomeraat United Technologies opende eveneens de boeken en klom 2,1 procent.

Defensieconcern Lockheed Martin zag de winst en omzet stijgen, geholpen door een een verhoogde productie van de F35-straaljagers en grotere vraag naar raketsystemen. Lockheed steeg 0,7 procent. Xerox meldde zijn schuldenlast aanzienlijk te hebben teruggedrongen. De kopieermachine- en printerfabrikant, die al een tijdje probeert branchegenoot HP over te nemen, boekte verder een hogere winst op een lagere omzet. Xerox kreeg er 6 procent bij.

Verder openden motorfietsenmaker Harley-Davidson (min 3,6 procent), farmaceut Pfizer (min 4,7 procent) en vrachtwagenfabrikant Paccar (plus 2,4 procent) de boeken. Nabeurs komt onder meer Apple met resultaten. De iPhone-fabrikant ging 2,5 procent omhoog.

Op macro-economisch gebied liet marktonderzoeker Conference Board weten dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze maand naar het hoogste niveau is gestegen in vijf maanden, geholpen door optimisme over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De euro was 1,1013 dollar waard tegen 1,1010 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 53,41 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 59,64 dollar per vat.