Luxeconcern LVMH voelt protesten Hongkong

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH. Daardoor ging de omzet minder sterk omhoog dan in de voorgaande periode. Over heel 2019 zette het bedrijf wel recordresultaten in de boeken.

De inkomsten stegen in het vierde kwartaal op jaarbasis met 12 procent tot 15,3 miljard euro. In het derde kwartaal was hier nog een plus van 17 procent te zien. Over heel 2019 ging de omzet met 15 procent omhoog tot bijna 53,7 miljard euro, terwijl de nettowinst met 13 procent klom tot bijna 7,2 miljard euro. LVMH deed vooral goede zaken met mode en lederwaren. Onder die divisie vallen bijvoorbeeld het merk Louis Vuitton, bekend van de exclusieve handtassen en koffers, en modehuis Christian Dior. LVMH houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld parfum, cosmetica, cognac, horloges en juwelen.

Op de beurs in Parijs is het aandeel de afgelopen dagen onder druk komen te staan door de zorgen over het nieuwe coronavirus. China is een grote markt voor LVMH en de vrees bestaat dat het virus de verkoop kan ondermijnen. Daarnaast is LVMH bezig met de overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany ter waarde van meer dan 16 miljard dollar. Topman Bernard Arnault verklaarde dat LVMH goed is gepositioneerd om dit jaar verder te groeien.