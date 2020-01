Gisteren schreef ik al dat grote kans we vandaag het virus vergeten en we gaan sluiten met een winst van rond de 1,8%



Het is steeds voorspelbaarder. De ene keer gaan we hard omlaag omdat de handelsdeal nog ver weg is, de volgende dag maken we weer een deel van dat verlies goed en zeggen we de beurs laat de handelsdeal even links liggen. dat gaat zo maanden door en nu doen we weer hetzelfde met het virus.



In werkelijkheid is het niet meer dan een afleidingsmanoeuvre van de werkelijke feiten.



De werkelijke feiten zijn het onbeperkt printen van meer waardeloos geld om de schulden door te kunnen rollen. Ook Deutsche bank moet overeind gehouden worden met meer Repro geld.

De wereldschulden zijn de laatste 10 jaar meer gestegen dan de 100 voorgaande jaren.

De werkelijke inflatie is vele malen hoger als je tenminste je ogen open hebt. Huizenprijzen, huren, Beurzen, kunst en zeldzame oude wagens zijn enorm in waarde gestegen.

Ga de statistieken eens nakijken dan zal je zien dat Nederland al jarenlang de allerhoogste inflatie heeft. Dat is ook waarom mensen niets voelen van die belastingverlagingen.

Alle indexen dalen al vele jaren. Bekijk de Baltic Dry Index wat alles verteld over de wereldhandel. Die stond 1-5-2008 op 11552 punten NU staat hij op een zielige 546 punten. Dat is 11000 lager terwijl de beurs 1-5-2008 op 475 punten stond !!



Het enige wat stijgt is het geld printen met gevolg stijgende beurzen maar dit alles heeft totaal niets te maken met meer omzet en winst maar alleen met meer gratis geld. Het hele systeem is verziekt en gemanipuleerd en het is wachten tot die ene kogel van het Russisch roulette afgevuurd word.