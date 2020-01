Gepubliceerd op | Views: 570

BETHESDA (AFN) - Defensieconcern Lockheed Martin heeft afgelopen jaar meer omzet en winst behaald. Het Amerikaanse bedrijf leverde onder andere meer F-35 straaljagers af dan gepland. Ook de vraag naar raketsystemen nam toe. Overigens groeiden omzet en bedrijfsresultaat bij alle vier de divisies van het concern.

De omzet van Lockheed Martin bedroeg vorig jaar 59,8 miljard dollar. In 2018 was dat nog 53,8 miljard dollar. Die toename van 10 procent was hoger dan analisten hadden verwacht. Onder de streep hield het bedrijf 6,2 miljard dollar over tegen 5 miljard dollar een jaar eerder.

Lockheed-topvrouw Marillyn Hewson roemt de "uitstekende" prestatie van haar bedrijf. Daarbij wijst ze op het orderboek dat nog nooit zo vol heeft gezeten.