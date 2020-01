Zes Europese banken in gebreke bij beoordeling ECB

Gepubliceerd op | Views: 2.655 | Onderwerpen: banken, Europa

FRANKFURT (AFN/RTR) - Bij de jaarlijkse bankenbeoordeling door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn zes van de in totaal 109 banken in gebreke gebleven. Hun buffers voldoen niet aan de kapitaaleisen en ze moeten van de centrale bank hun balansen versterken of andere maatregelen nemen.

Dit betekent een toename van het aantal banken met problemen vergeleken met een jaar terug, toen de ECB slechts aanmerkingen had op één financiële instelling. Om welke banken het precies gaat, is niet naar buiten gebracht.

De toptoezichthouder van de ECB, Andrea Enria, stelt dat hij "in grote lijnen tevreden" is met de resultaten, maar benadrukt dat er wel zorgen zijn over de bedrijfsmodellen van banken en diverse andere kwesties. Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de recente witwaszaken in de financiële wereld.