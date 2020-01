Flinke omzetdaling voor farmaceut Pfizer

Gepubliceerd op | Views: 351

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Pfizer heeft de omzet in het vierde kwartaal flink zien dalen. Het Amerikaanse bedrijf had last van flinke concurrentie rondom zijn pijnstiller Lyrica, zo kwam naar voren uit een handelsbericht.

Lyrica verloor vorig jaar zijn patentbescherming en dat zorgde voor veel rivaliteit van andere goedkopere producten. De omzet van Pfizer als geheel zakte in de verslagperiode met 9 procent tot bijna 12,7 miljard dollar. Onder de streep resteerde een verlies van 337 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een winst van 394 miljoen dollar.

Voor het huidige jaar rekent Pfizer op een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 2,82 dollar en 2,92 dollar. Dat is in lijn met de verwachtingen van kenners. De omzet komt mogelijk uit tussen de 48,5 miljard dollar en 50,5 miljard dollar.