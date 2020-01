'Coronavirus kan herstel chipsector raken'

Gepubliceerd op | Views: 1.300

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China kan het herstel van Europese bedrijven in de chipsector vertragen. Dat schrijven analisten van Bank of America (BofA). Ze wijzen erop dat het Aziatische land in 2018 goed was voor circa van de 48 procent van de wereldwijde halfgeleiderverkopen.

Kenners van de bank verwachten nog altijd dat de vraag naar chips herstelt, maar de verspreiding van het nieuwe longvirus kan die opleving remmen. Een hogere waardering van chipfondsen laat in dat geval ook langer op zich wachten.

Bij BofA hebben chipfabrikanten Infineon en STMicroelectronics de voorkeur boven de Nederlandse chipmachinmaker ASML. Voor dat laatste bedrijf verlaagde de bank onlangs zijn advies van buy naar neutral, omdat marktvorsers na de opgelopen koers van de voorbije maanden geen nieuwe stevige winsten verwachten.

Het aandeel ASML stond dinsdag omstreeks 12.05 uur op de beurs in Amsterdam 0,3 procent lager op 258,45 euro.