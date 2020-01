Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen bleven dinsdag in de ban van het nieuwe coronavirus in China. De vrees voor de economische impact van de besmettelijke ziekte zorgde een dag eerder al voor zware verliezen op de financiële markten. Op het Damrak werd het aandeel Philips lager gezet na een kwartaalupdate van het zorgtechnologieconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 597,65 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder al voor het eerst sinds 12 december onder de 600 puntengrens. De MidKap daalde 0,5 procent tot 908,44 punten. Frankfurt zakte 0,1 procent. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

In China is het aantal doden door het coronavirus gestegen naar 106. Het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 4500 mensen. In Europa is het virus na Frankrijk nu ook opgedoken in Duitsland. Rusland heeft de grens met China gesloten vanwege het virus.

Philips

Philips was de grootste daler in de AEX met een min van 2,8 procent na tegenvallende resultaten over het afgelopen kwartaal. Het zorgtechnologieconcern zette tevens zijn divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage. Topman Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor het onderdeel. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent.

De vastgoedbedrijven Unibail-Rodamco-Westfield en Eurocommercial Properties zakten rond 2 procent na adviesverlagingen door UBS. Wereldhave (min 5,1 procent) noteerde ex dividend.

Airbus

In Frankfurt verhoogde de Duitse softwarereus SAP zijn winstverwachting voor 2020 na solide kwartaalcijfers. Het aandeel daalde desondanks ruim 2 procent. Swedbank steeg 5,5 procent in Stockholm. De door een witwasschandaal getroffen Zweedse bank zag de winst afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan verwacht. Airbus klom 1,4 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer heeft een akkoord bereikt met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over een schikking in een omkopingszaak.

De euro bleef vlak op 1,1019 dollar. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 53,04 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 58,98 dollar per vat.