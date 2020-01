UBS minder positief over winkelvastgoed

Gepubliceerd op | Views: 845

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van UBS zijn minder positief geworden over vastgoedfondsen die veel in winkelcentra investeren. De bank verlaagde de adviezen van Unibail-Rodamco-Westfield en Eurocommercial Properties naar sell van neutral. Bovendien bevestigde UBS het verkoopadvies voor Wereldhave.

De winkelverhuursector bevindt zich volgens de marktvorsers op een potentieel kantelpunt. De markt heeft positieve aannames over groei van de sector en bedrijven laten goede resultaten zien, maar er zit een addertje onder het gras, menen de kenners. Als de uitgaven voor onderhoud zijn meegenomen, hebben zij zorgen over het dividend dat de fondsen uit kunnen keren. Bovendien zijn veel vastgoedfondsen bezig met het afstoten van bezittingen.

In de prijzen van de aandelen zijn de structurele toekomstige groei van de huuropbrengsten al verrekend, menen de UBS-analisten. Ze wijzen er bovendien op dat dit in een tijd met toenemende tegenwind voor retailers vanuit de webwinkelhoek lastig vol te houden is.

Het aandeel Unibail-Rodamco Westfield stond dinsdag rond 11.05 uur 2,2 procent lager op 126,40 euro. Eurocommercial daalde 2,1 procent tot 23,08 euro en Wereldhave leverde 5 procent in tot 17,20 euro.