'Optimistischer Exxon goed nieuws voor SBM'

AMSTERDAM (AFN) - Een positievere prognose van olieconcern ExxonMobil over oliereserves in Guyana levert maritiem dienstverlener SBM Offshore betere perspectieven voor de lange termijn op. Dat schrijven analisten van ING naar aanleiding van een bekendmaking van ExxonMobil.

De Amerikaanse oliereus schat nu het equivalent van in totaal 8 miljard vaten olie te kunnen winnen uit zijn velden in het Zuid-Amerikaanse land. Eerder hield ExxonMobil het totaal aan winbare oliereserves in Guyana op 6 miljard vaten. Ook deed het bedrijf nieuwe olievondsten.

ExxonMobil begint het nieuwe decennium in Guyana met een aantal samenwerkingsverbanden, stippen kenners van ING aan. Ze verwachten dat SBM Offshore een van de vaste partners zal zijn, waarbij het voor Exxon aantrekkelijk zou zijn om het Nederlandse bedrijf als enige leverancier van productie- en opslagschepen (FPSO's) aan te houden.

Meer kans op opdrachten

Analisten van ING noemen het "waarschijnlijk" dat de werkzaamheden aan de derde FPSO van SBM Offshore voor Exxon dit jaar begint. Ze voorzien daarnaast dat de komende jaren een beslissing over een vierde en eventueel vijfde FPSO wordt genomen in de komende jaren. Ook is er meer kans op opdrachten in de periode tot 2025.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 20,00 euro voor SBM Offshore. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 10.45 uur 0,3 procent lager op 15,75 euro.