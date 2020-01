Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - Het contract dat navigatiedienstverlener TomTom bekendmaakte met Fiat Chrysler is geen nieuw contract, maar het Nederlandse bedrijf kon de naam van de opdrachtgever nooit eerder bekendmaken, schrijven analisten van ING. De marktkenners stellen dat de toevoeging van Chrysler een groot Amerikaans contract is dat eind 2017 al werd aangekondigd.

Nu de opdrachtgever bekend is geworden is wel duidelijk dat het contract een flinke uitbreiding is van een eerder contract. Daarbij leverde TomTom alleen kaarten en navigatiediensten voor de Europese tak van Fiat Chrysler. Ook is belangrijk dat TomTom niet alleen die diensten levert, maar ook software voor de gebruikersinterface en draadloze updates. Daarmee zijn de diensten van TomTom beter geïntegreerd en kan FCA meer gebruikersvriendelijkheid bieden, menen de marktvorsers.

Desondanks heeft het contract geen gevolgen voor de financiële situatie van TomTom aangezien de opdracht al in het orderboek stond. Wel geeft de opdracht volgens KBC weer dat de producten van TomTom van hoge kwaliteit zijn. Anders zou een grote autofabrikant niet overstappen van HERE naar TomTom.

KBC heeft een buy-advies voor TomTom met een koersdoel van 12 euro. De aandelen van de navigatiedienstverlener stonden dinsdag rond 10.00 uur 0,1 procent lager op 9,98 euro.