'Omzetgroei Philips valt ietwat tegen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Philips is met een gemengde set resultaten op de proppen gekomen. Dat is het oordeel van analisten van Goldman Sachs en ING. Vooral de omzetgroei viel lager uit dan verwacht, terwijl de winstmarges weer iets beter waren dan voorzien.

De tragere groei bij Diagnosis & Treatment en Personal Health, noemde Goldman opvallend. Daartegenover bestempelden de analisten de marges bij Connected Care, dat hinder ondervindt van de handelsspanningen wereldwijd als geruststellend. Philips had eerder al voor lage marges gewaarschuwd.

Het afsplitsen van de divisie voor huishoudelijke apparaten, waar Philips werk van gaat maken, werd door Goldman als positief bestempeld. Wel werd de timing als enigszins verrassend verklaard.

Licht tegenvallend

Bij ING werden de resultaten van Philips als licht tegenvallend bestempeld. Naast de lager dan verwachte groei was ook de orderintake een fractie minder dan verwacht. De vrije kasstroom van 1,1 miljard euro over 2019 was ook minder dan voorzien. Verder wijst ING erop dat Philips voor dit jaar rekent op de "gebruikelijke" trend van 4 tot 6 procent autonome groei en verbetering van de winstmarge met 100 basispunten.

Verder wijst ING op de ingreep bij de tegenvallend presterende divisie Connected Care, waar een wissel aan top heeft plaatsgevonden en de voorgenomen verkoop van de divisie voor huishoudelijke apparaten. De waarde van dat onderdeel wordt door ING op grofweg 3 miljard euro geschat. De bankkenners benadrukken dat het een grove snelle schatting is.

Goldman hanteert een koopadvies op Philips. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur 0,3 procent lager gezet op 44,20 euro.