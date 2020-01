Aedifica heeft bijna heel Hoivatilat in handen

Gepubliceerd op | Views: 0

BRUSSEL (AFN) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica heeft vrijwel alle aandelen van de Finse branchegenoot Hoivatilat in handen. Nu de aanvullende aanmeldperiode is afgerond, heeft het Belgische bedrijf dat ook een notering heft aan de Amsterdamse beurs, 98,1 procent van de aandelen in handen.

Aedifica heeft al eerder aangegeven een uitrookprocedure in gang te zetten om ook de laatste aandelen van Hoivatilat in handen te krijgen. De Belgen kochten de afgelopen periode ook nog stukken bij op de beurs. Het is de bedoeling dat Hoivatilat na de overname van de beurs in Helsinki verdwijnt.

In november deed Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod uit op alle aandelen van Hoivatilat.