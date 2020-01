'Beurzen stabiliseren na virusvrees'

Virusvrees is vooralsnog meer vrees dan virus lijkt het. Ik heb uit mijn hulpverleners verleden in Afrika geleerd, dat je goed het onderscheid moet maken tussen mortality rate en morbidity rate. Mortality is eigenlijk natuurlijke sterfte dwz wat hoort bij een samenleving. Mensen gaan nu eenmaal dood. Morbidity Rate is sterfte dat niet gebruikelijk is door bijv oorlogen en epidemieën.



Vooralsnog ziet het er naar uit dat alle doden onder de mortality rate vallen dwz zwakke ouderen die sowieso vatbaar zijn voor sterfte. Zolang er nog niet een gezonde twintiger is overleden dan blijft het een virus in een glas water.



Zodra echt gezonde mensen overlijden dan..



Tot die tijd gewoon doorademen met z'n allen.