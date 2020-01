'Beurzen stabiliseren na virusvrees'

Gepubliceerd op | Views: 2.223

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk licht hoger beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken wat te stabiliseren na de zware koersverliezen een dag eerder, die werden veroorzaakt door de angst voor het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak kwamen zorgtechnologieconcern Philips en vastgoedbedrijf NSI met cijfers.

Het aantal doden in China door de uitbraak van het coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 4500 mensen. In Duitsland is het eerste ziektegeval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Eerder werden al twee gevallen van besmetting vastgesteld in Frankrijk.

Philips zag de winst uit voortgezette activiteiten in het vierde kwartaal dalen. Het zorgtechnologieconcern maakte eerder al bekend dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro's van de winst afsnoept. Philips kondigde tevens aan zijn divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage te zetten. Topman Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor het onderdeel.

Reorganisatie NSI

Vastgoedinvesteerder NSI liet weten zijn reorganisatie te hebben afgerond. Door de reeks desinvesteringen die daarmee gemoeid gingen, zijn de huurinkomsten afgelopen jaar wel weer iets gedaald. Tegelijkertijd bleef de winst echter op peil en kon de schuldenlast worden teruggedrongen.

In Tokio eindigde de Nikkei dinsdag 0,6 procent lager door de aanhoudende zorgen over de de economische impact van de uitbraak van het coronavirus in China. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na de viering van het Chinees Nieuwjaar, ging de Kospi tussentijds meer dan 3 procent onderuit. In China en Hongkong waren de beurzen nog gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.

Koersen

De Europese beurzen gingen maandag hard onderuit. De AEX-index sloot 2,5 procent lager op 598,69 punten. Het was voor het eerst sinds 12 december dat de graadmeter onder de 600 punten eindigde. De MidKap kelderde 2,6 procent tot 913,20 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 2,7 procent. Ook Wall Street ging flink omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 28.535,80 punten. De S&P 500 daalde ook 1,6 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,9 procent.

De euro noteerde vrijwel vlak op 1,1018 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie verloor 0,1 procent tot 53,11 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 59,24 dollar per vat.