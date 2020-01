Reorganisatie leidt tot lagere huuropbrengst NSI

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI heeft zijn reorganisatie afgerond. Door de reeks desinvesteringen die daarmee gemoeid gingen, zijn de huurinkomsten wel weer iets gedaald. Tegelijkertijd bleef de winst echter op peil en kon de schuldenlast worden teruggedrongen.

De brutohuurinkomsten van NSI bedroegen vorig jaar 82,8 miljoen euro, wat een daling was van 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op vergelijkbare basis haalde NSI 7,8 procent meer huur op. De nettohuurinkomsten kwamen uit op 67,2 miljoen euro, een daling van 2,9 procent.

De bezettingsgraad verbeterde flink met een leegstand van 7,1 procent waar dat een jaar eerder nog 13,8 procent was. Die daling is te danken aan de toegenomen focus op de Randstad. Daartoe verkocht NSI de afgelopen jaren veel panden in minder goed lopende markten.

Onder de streep hield NSI een zogeheten EPRA-winst per aandeel over van 2,64 euro. Dat was evenveel als vorig jaar.