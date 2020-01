Philips houdt toekomst huishoudelijke apparaten tegen het licht

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - Philips bekijkt de opties voor zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Binnen het bedrijf wordt in eerste instantie een juridische structuur opgezet voor het onderdeel. Dat zal maximaal 18 maanden in beslag nemen. Volgens Philips past de tak niet in de toekomst van het bedrijf, dat zich als gezondheidstechnologieconcern heeft ontwikkeld.

De koffiezetapparaten, airfryers, stofzuiger en andere huishoudelijk producten van Philips waren vorig jaar goed voor een omzet van 2,3 miljard euro. Volgens Topman Frans van Houten zijn de prestaties van het onderdeel de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.

Het bedrijf streeft naar een naadloze overgang van de divisie van huishoudelijke apparaten, met oog voor klantbelang en continuïteit voor medewerkers.