Bedrijf Saudische prins omhoog op beurs

Deze meneer werd overigens genoemd als ontvanger van smeergeld in het onderzoek van de FIOD naar de corrupte praktijken van Ballast Nedam in Saudi-Arabië. De Saudische koningen Fahd en Abdullah werden ook genoemd: de schuilnamen die Ballast Nedam gebruikte voor beide heren was Bassie en Adriaan. Dat was dan ook het enige grappige aan de hele affaire."Een groot deel van het smeergeld, 467 miljoen dollar, zou terecht zijn gekomen bij de Saudische prins Al-Waleed bin Talal (schuilnaam: Tijger). Al-Waleed staat met een vermogen van 17,3 miljard dollar op nummer 41 op de lijst van 's werelds rijksten. In 2003 kreeg hij een Nederlandse onderscheiding voor de rol die hij speelde in de economische betrekkingen tussen Nederland en Saudi-Arabië.Op papier betaalde Ballast Nedam hem dat geld voor advieswerk. In werkelijkheid ging het volgens de FIOD om smeergeld, bijvoorbeeld voor het binnenhalen van een opdracht voor de verbouwing van twee vliegvelden.Voor die vliegvelden betaalde de Saudische luchtmacht 580 miljoen dollar aan Ballast Nedam. De FIOD vermoedt dat die opdracht eigenlijk maar 249 miljoen waard was en Ballast het eerder betaalde smeergeld à 331 miljoen bij de rekening optelde. Dat betekent dat de Saudische staatskas dus opdraaide voor het smeergeld. Oftewel, de Saudische prins verrijkte zichzelf met Saudisch belastinggeld, via Ballast Nedam."