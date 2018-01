Knot pleit weer voor einde opkoopbeleid ECB

Knot heeft juist groot gelijk, maar helaas, als het kalf verdronken is dan dempt men pas de put.



Hoe hebben we het in vredesnaam zo ver laten komen, zijn voorganger Wellink was een trekpot die naar de pijpen van de ECB danste.

En wat te denken van Zalm die met een vette grijs op zijn gezicht ons vertelde dat de Euro ons voorspoed, welvaart en vrede zou brengen.



Vergeet niet dat er bij ons ooit een referendum over de invoering van de Euro geweest is en dat de meerderheid tegen was.

Dit advies is volledig genegeerd.



Kijk eens hoe de Grieken met gesjoemel van Goldman Sachs de Euro ingeloodst zijn, het heeft ons bakken met geld gekost waar geen ene Cent van terugkomt.



En waar staan we nu, pensioenen zijn afgestempeld, de rente staat levenslang op nul, en reken er maar op dat we weer flink bij mogen lappen om de blinde obligatie aankopen van Draakmans te financieren als blijkt dat hij niets anders dan wc-papier tegen de hoofdprijs opgekocht heeft.



Het is werkelijk van den zotte, onze eigen economie draait weer goed, pensioenfondsen zouden gewoon weer normale rendementen behalen, en onze spaarrentes zouden weer op een procent of 3 staan.



Wat mij betreft mogen alle Eurofielen de pleuris krijgen, ze hebben ons gewoon bedonderd.

Ik wel net als de Britten uit de Euro en gewoon mijn harde Guldens terug.

Op termijn zullen we er beter uitkomen, los van het juk van de onderdrukkers.



Begrijp mij niet verkeerd, ik ben absoluut een voorstander van samenwerken.

En ik kan wel vertellen dat einde vorige eeuw toen we nog handel dreven in Guldens er geen enkel probleem was en dat onze economie floreerde.