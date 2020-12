Laatste handelsweek van onstuimig beursjaar 2020

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers gaan de laatste handelsweek van het onstuimige beursjaar 2020 tegemoet. Naar verwachting zal de handel rustig verlopen omdat veel beleggers vrij hebben. Er wordt onder meer nog nagekauwd op het brexitakkoord dat vorige week donderdag werd gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Vrijdag op nieuwjaarsdag zijn de financiële markten in Europa en de Verenigde Staten dicht.

De aandacht zal ook aan het einde van dit jaar voor een groot deel uitgaan naar de ontwikkelingen rond de coronapandemie. Veel EU-landen zijn inmiddels begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccin van Pfizer en BioNTech kwam zaterdag aan in de lidstaten, ook in Nederland.

Verder worden nog steeds de politieke onderhandelingen in Washington gevolgd over een nieuw steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. President Donald Trump weigert zijn handtekening te zetten onder het steunpakket van 900 miljard dollar. Zijn Democratische opvolger Joe Biden zegt dat de weigering van Trump verwoestende gevolgen heeft voor miljoenen Amerikanen omdat zij tijdelijke bijstandsuitkeringen kwijtraken.

Bedrijfsnieuws

Veel bedrijfsnieuws staat er niet op de agenda. Op macro-economisch gebied is het ook vrij rustig. Er komen nog wel gegevens over bijvoorbeeld de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de woningmarkt in de VS.

De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag na een verkorte handelsdag 0,6 procent hoger op 626,37 punten, in afwachting van het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De hoofdindex in Parijs daalde 0,1 procent. De FTSE-index in Londen steeg een fractie. De Britse MidKap, de FTSE 250, won 1,2 procent. In Frankfurt, Milaan en Zürich bleven de beurzen dicht. Vrijdag waren alle Europese markten gesloten vanwege kerst. Donderdag op oudjaarsdag is er een halve handelsdag op de beurzen van Euronext en die in Londen.

Op Wall Street waren donderdag na een verkorte handelssessie kleine plussen te zien. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 30.199,87 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omhoog en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent. In New York zal donderdag de hele dag worden gehandeld.