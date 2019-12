Veel banen verloren bij banken dit jaar

quote: Knight V schreef op 27 dec 2019 om 23:13:

Dank je wel Trump voor de bloeiende economie.

Het heeft 425.000 banen gekost bij banken door lage rente.



We worden in greep gehouden door 1 land. Al die forums en internationale verdragen werken opperbest.

Dank je wel Trump voor de bloeiende economie.Het heeft 425.000 banen gekost bij banken door lage rente.We worden in greep gehouden door 1 land. Al die forums en internationale verdragen werken opperbest.

Het is niet zozeer Trump als het beleid dat is uitgestippeld door Mario Draghi. In principe wilde Mario Deaghi een afgeslankte bankensector met nog maar enkele banken binnen Europa of slechts online banken.Slecht voor de werkgelegendheid in de bankensector; mogelijk voordeel voor bedrijven en particulieren die niet indirect het salaris van alle bankmedewerkers moet betalen.Slecht voor aandelen in de bankensector waar de marge steeds lager gaat worden als dat plan doorgezet gaat worden; Mario Draghi had het over "as long as it takes".