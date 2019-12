Europese beurzen met winsten weekend in

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten het weekend in gegaan. De handel verliep rustig en de aandacht ging zo vlak na de kerst vooral uit naar ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Peking lieten weten nauw in contact te staan met de VS over het ondertekenen van de recent overeengekomen handelsovereenkomst. Beter dan verwachte cijfers over de industrie in China gaven het sentiment daarnaast een impuls.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent in de plus op 611,01 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 915,25 punten. Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,3 procent bij.

ING leverde 0,4 procent in bij de hoofdfondsen. Volgens Het Financieele Dagblad verdwijnen mogelijk zestig van de zeshonderd banen bij de tak van ING die vermogende klanten bedient. Bij de kleinere bedrijven steeg Sif 7 procent. De funderingsspecialist voert exclusieve onderhandelingen voor de levering van onder meer masten voor een windmolenpark voor de kust van Japan.

AND International Publishers verloor verder 2,7 procent op de lokale markt. De kaartenmaker heeft een overeenkomst gesloten met een groep investeerders over een converteerbare lening van 1 miljoen euro die door het bedrijf zal worden uitgegeven.

Elders in Europa trok Danske Bank de aandacht. Een groep internationale investeerders wil een schadevergoeding en is een rechtszaak begonnen. Ze vinden dat de bank beleggers jarenlang heeft misleid door niet te openbaren dat een deel van de opbrengsten en winsten afkomstig waren uit witwaspraktijken waar Danske niets tegen deed. Het aandeel steeg 0,2 procent in Kopenhagen.

In Frankfurt raakte Qiagen ruim 18 procent kwijt. De Nederlands-Duitse biotechnoloog, die ook een notering heeft in New York, heeft laten weten solo verder te willen gaan. Eerder werden nog gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

De euro was 1,1174 dollar waard tegen 1,1080 dollar voor de kerstdagen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 61,79 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 68,20 dollar per vat.