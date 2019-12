Wall Street opent wederom met plussen

Gepubliceerd op | Views: 351

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag wederom met winsten aan de handel begonnen. Daarmee lijken zo tegen het einde van het jaar weer nieuwe records op Wall Street in de maak, nadat donderdag ook al de hoogste slotstanden ooit werden bereikt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 28.683 punten. De S&P 500 won ook 0,2 procent, tot 3246 punten. De brede index ligt daarbij op koers om zijn beste jaar te beleven sinds 1997. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er eenzelfde percentage bij, op 9042 punten.

Nog altijd zijn de markten in afwachting van de daadwerkelijke ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China. De economische grootmachten bereikten eerder een gedeeltelijk akkoord, maar nog altijd staan er geen krabbels onder de fase 1-overeenkomst. Beter dan verwachte cijfers over de industrie in China geven het sentiment een impuls.

Amazon

Amazon kreeg er in de eerste handelsminuten 1,5 procent bij, nadat de webwinkelreus donderdag al met ruim 4 procent was gestegen. Beleggers werden enthousiast van een bericht over nieuwe verkooprecords in het voor retailers belangrijke feestdagenseizoen. Vrijdag is daarnaast bekend geworden dat de Britse mededingingsautoriteit verder onderzoek gaat doen naar de deal tussen Amazon en maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo. Kartelwaakhond Competition & Markets Authority (CMA) kondigde een zogeheten fase 2-onderzoek aan om te bezien of de deal mag doorgaan.

Tesla noteerde 0,6 procent hoger. De maker van elektrische auto's gaat na het weekend de eerste in China geproduceerde Tesla Model 3-auto's uitleveren. De eerste vijftien voertuigen zijn voor medewerkers van de onderneming.