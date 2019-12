Overschot lopende rekening blijft dalen

Een overschot op de lopende rekening betekent, dat "derden/bedrijven" hun in Nederland verdiende vermogen ook in Nederland laten. Een daling of, sterker nog, een tekort op de lopende rekening geeft aan, dat er geld wordt onttrokken en winsten/verdiensten naar het buitenland worden overgebracht. Dat is onwenselijk, omdat daardoor krapte op de geldmarkt ontstaat. Dus o.a. het in Nederland belasten van in Nederland behaalde (vermogens-) winst bij het overbrengen naar het buitenland, is misschien niet eens zo'n gek idee.