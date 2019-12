Overschot lopende rekening blijft dalen

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans blijft dalen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zakte het overschot in het derde kwartaal met 8 procent op jaarbasis tot 19,3 miljard euro. Dat komt overeen met 9,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Lagere winsten van in Nederland gevestigde bedrijven op hun buitenlandse dochters drukten de ontvangstenkant. Voor een deel was die winstdaling afkomstig van bedrijven met weinig fysieke aanwezigheid in Nederland, maar wel een beursnotering. Tegelijkertijd namen de uitgaven toe door hogere winsten van buiten ons land gevestigde bedrijven op hun Nederlandse dochters.

In heel 2018 haalde Nederland nog een recordoverschot op de lopende rekening van 84 miljard euro. Dit lijkt voorlopig even buiten bereik. Wel is het overschot nog altijd hoger dan de norm van 6 procent die de Europese Commissie hiervoor heeft gesteld.