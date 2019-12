Gepubliceerd op | Views: 118

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag met winsten aan de laatste sessie van de week te beginnen. Daarmee zijn zo tegen het einde van het jaar weer nieuwe records op Wall Street in de maak, nadat donderdag ook al de hoogste slotstanden ooit werden bereikt. Vooral winsten van retail- en techfondsen gaven de indices dit jaar een impuls. De handelsvolumes zijn zo tegen het jaareinde traditiegetrouw dun omdat veel handelaren vakantie vieren. De dollar zakte voor de tweede dag op rij iets weg.

Nog altijd zijn de markten in afwachting van de daadwerkelijke ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China. De economische grootmachten bereikten eerder een gedeeltelijk akkoord, maar nog altijd staan er geen krabbels onder de fase 1-overeenkomst. Beter dan verwachte cijfers over de industrie in China geven het sentiment een impuls.

Verder zorgen bemoedigende geluiden over het feestdagenseizoen van bedrijven als webwinkelreus Amazon en creditcardbedrijf Mastercard voor positivisme. Alles bij elkaar blijkt hieruit dat Amerikanen niet schromen om uitgaven te doen.

Amazon werd donderdag 4 procent hoger gezet na beter dan verwachte verkoopcijfers in het feestdagen seizoen. Ook andere winkelbedrijven gingen in het kielzog van de webwinkelreus mee omhoog. Mogelijk beweegt het aandeel vrijdag op de aankondiging van de Britse beurswaakhond om uitgebreid onderzoek te doen naar de Amazon-deal met maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo.

Tesla

Ook Tesla staat in de belangstelling. De maker van elektrische auto's gaat na het weekend de eerste in China geproduceerde Tesla Model 3-auto's uitleveren. De eerste vijftien voertuigen zijn voor medewerkers van de onderneming.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.621,39 punten. De S&P 500 won 0,5 procent tot 3239,91 punten. De brede index ligt daarbij op koers om zijn beste jaar te beleven sinds 1997. Daarvoor moet de graadmeter dan nog 0,5 procent voor winnen en deze winst ook vasthouden. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 9022,39 punten. Die laatste graadmeter sloot voor het eerst boven de 9000 punten.