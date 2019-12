'Beleggers meest bezorgd over handelsconflicten'

Gepubliceerd op | Views: 326

AMSTERDAM (AFN) - Particuliere beleggers maken zich voor volgend jaar het meest zorgen over de voortdurende handelsconflicten. Dat blijkt uit een rondgang door broker BinckBank onder zijn beleggende klanten. De handelsconflicten, zoals die tussen grootmachten Verenigde Staten en China, zullen de beurzen naar verwachting het meest beïnvloeden. Daarnaast zullen de ontwikkeling van de economie en de verkiezingen in de VS bepalend zijn.

Het leeuwendeel van de ondervraagden denkt dat de Republikein Donald Trump zal worden herkozen. Uiteraard speelt de afzettingsprocedure rondom de Amerikaanse president een rol. Bijna vier op de tien ondervraagden verwachten een overwinning voor de Democraten.

Chipmachinemaker ASML zal van de grotere fondsen op het Damrak, de grootste koerswinst laten zien, zo is de gemiddelde verwachting. Ook hebben de Binck-klanten fiducie in biotechnologiebedrijf Galapagos en financiële fonds ING. Fondsen die het minst zullen presteren zijn volgens de prognose luchtvaartbedrijf Air France-KLM, staalconcern ArcelorMittal en bank ABN AMRO.

Verder staan bodemonderzoeker Fugro, navigatiedienstverlener TomTom en telecomconcern KPN bovenaan de lijst van potentiële overnameprooien. Qua buitenlandse fondsen wordt verder veel verwacht van de Chinese webwinkelreus Alibaba, en techfondsen Apple en Microsoft.