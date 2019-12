Alsnog compensatie gedupeerde beleggers LCI

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een schikking bereikt in de zaak van het failliete beursfonds LCI Technology. De beleggersvereniging verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers daarmee in beperkte mate kan compenseren.

Over het IT-bedrijf, dat in 2001 failliet ging na een miljoenenfraude bij een Oostenrijks dochterbedrijf, wordt al jarenlang geprocedeerd. De VEB heeft met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI een regeling getroffen, zonder dat door hen enige aansprakelijkheid is erkend. Deze partijen hebben ingestemd met deze regeling om verdere kosten van verweer te besparen.

In totaal is een budget van 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor compensatie. Pas als alle claims zijn ingediend, beoordeeld en verwerkt, kan definitief worden bepaald welke compensatie de betrokken beleggers tegemoet kunnen zien.