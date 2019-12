AEX opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers deden het rustig aan na de kerstdagen en bleven gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 610,97 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 915,08 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

AND International Publishers kreeg er 6,7 procent bij op de lokale markt. De kaartenmaker heeft een overeenkomst gesloten met een groep investeerders over een converteerbare lening van 1 miljoen euro die door het bedrijf zal worden uitgegeven. Verdere details van de deal worden nog uitgewerkt in de loop van januari.