'Positief begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.378

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk licht hoger openen na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers doen het verder rustig aan na de kerstdagen en blijven gespitst op ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

Peking liet weten in nauw contact te staan met de VS over het ondertekenen van de recent overeengekomen handelsovereenkomst. Deze zogenoemde 'fase 1-handelsdeal' moet de opmaat worden voor een breder handelsakkoord. De Amerikaanse houding ten opzichte van Chinese bedrijven, waarvan er vele om politieke redenen op een zwarte lijst staan, blijft volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel wel een pijnpunt in de gesprekken.

Op het Damrak staat ING in het nieuws. Volgens Het Financieele Dagblad verdwijnen mogelijk zestig van de zeshonderd banen bij de tak van ING die vermogende klanten bedient. De bank wil vooral veel administratief werk, dat nu bij lokale vestigingen zit, automatiseren en centraliseren.

Qiagen

Funderingsspecialist Sif kondigde aan exclusieve gesprekken te zijn begonnen voor de levering van 33 monopiles en 33 transitiestukken voor een windmolenpark voor de kust van Japan. Financiële details en de naam van de opdrachtgever werden niet gegeven.

In Frankfurt staat Qiagen in de schijnwerpers. De Nederlands-Duitse biotechnoloog kelderde donderdag in New York, waar het ook een notering heeft, bijna 21 procent nadat het bedrijf liet weten solo verder te willen gaan. Eerder werden gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

Koersen

De Aziatische beurzen gingen vrijdag overwegend vooruit. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na de kerstdagen, noteerde de Hang Seng-index tussentijds ruim 1 procent hoger. De beursgraadmeter in Shanghai won 0,1 procent. In Tokio eindigde de Nikkei 0,4 procent lager na een tegenvallende stijging van de Japanse winkelverkopen in november.

De Europese beurzen waren woensdag en donderdag gesloten vanwege de kerstdagen. De dag voor kerst lieten de Europese beurzen kleine uitslagen zien na een verkorte sessie. Op Wall Street werd donderdag wel gehandeld. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.621,39 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent. Schermenbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent en sloot voor het eerst boven de 9000 punten.

De euro was 1,1119 dollar waard tegen 1,1080 dollar voor de kerstdagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 61,81 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 68,01 dollar per vat.