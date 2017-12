Kleine uitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 839 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers deden het rustig aan op deze eerste sessie na het lange kerstweekeinde. Chipbedrijven leverden daarbij over de gehele linie wat in, na berichten over tegenvallende verkopen van de iPhone X.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 548,60 punten. De MidKap won 0,4 procent op 835,00 punten. De beurzen in Parijs en Londen kregen er tot 0,4 procent bij. Frankfurt eindigde vlak.

Op de Duitse beurs daalde chipmaker Dialog Semiconductor meer dan 1 procent, nadat analisten hun verwachtingen voor de verschepingen van de iPhone hadden verlaagd. In Milaan zakte branchegenoot STMicroelectronics 0,3 procent en Austria Microsystems (AMS), het best presterende Europese tech-aandeel dit jaar, kelderde in Zürich ruim 7 procent.

Altice

Ook op het Damrak moesten de chipgerelateerde bedrijven het ietwat ontgelden. Besi en ASMI behoorden tot dalers in de MidKap. ASML moest in het in de AEX doen met een min van 0,3 procent en stond daarmee bij de verliezers op die lijst.

Telecom- en kabelconcern Altice ging aan kop bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 1,3 procent. Bij de middelgrote bedrijven was bodemonderzoeker Fugro de sterkste stijger, met een winst van 3,3 procent.

Volvo

Elders in Europa was er ook nog aandacht voor Volvo, dat bijna 3 procent zakte in Stockholm. De Zweedse investeringsmaatschappij Cevian Capital heeft aangekondigd haar gehele belang van 8,2 procent in de vrachtwagenbouwer te verkopen aan Zhejiang Geely. Dat Chinese bedrijf, dat al het moederbedrijf van personenautomerk Volvo is, wordt nu ook de grootste aandeelhouder van de Zweedse fabrikant van trucks en bussen.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegen 1,1842 dollar voor het kerstweekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 59,52 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 66,31 dollar per vat.